Remco Evenepoel wint in Noorwegen na sprint bergop en veelvuldige plaspauzes: “Onderweg 10 à 15 keer gestopt om te plassen”

WielrennenRemco Evenepoel heeft nog maar eens zijn kunnen getoond. In de openingsetappe van de Ronde van Noorwegen won hij met een machtige sprint bergop. Evenepoel ging van ver aan en hield stand tot aan de streep. Hij is ook meteen de eerste leider in het klassement.

Het peloton ontwikkelde in de eerste kilometers van de openingsetappe snelheden van gemiddeld 39 km/u waardoor er niemand ver wegraakte. Frederik Muff was de eerste die een klein gaatje kon slaan en kreeg vijf renners met zich mee. Onder meer onze landgenoot Jens Reynders kon meeschuiven in de kopgroep. Reynders en co reden een voorsprong van vijf minuten bij elkaar. In het peloton zetten de renners van Uno-X Pro Cycling Team zich op kop. Zij zorgden ervoor dat de voorgift van de zes koplopers stabiliseerde.

In Bjørkheim nam de Noor Eirik Lunder de eerste punten voor het puntenklassement. Daarna was het meteen tijd om te klimmen. De Fossen bratte, de eerste klim van deze openingsetappe, miste zijn effect niet. INEOS Grenadiers en Quick-Step Alpha Vinyl zetten zich op kop in dienst van Ethan Hayter en Remco Evenepoel en verkleinden de voorsprong tot 2'20". Stephen Bassett nam 36 bergpunten mee op de top van de Fossen bratte.

Volledig scherm © Photo News

Machtige Remco maakt ploegwerk af

In de afdaling en op de vlakke wegen richting de Skjervsfossen, de tweede beklimming van vandaag, schakelden INEOS Grenadiers en Quick-Step Alpha Vinyl de gashendel verder open en verkleinden ze de voorsprong op 70 kilometer van het einde naar twee minuten.

Maar de vluchters hielden goed stand en behielden lang een voorsprong boven de minuut. Pas vlak voor de slotklim werden ze gegrepen door het aanstormende peloton.

Op die slotklim zagen we verschillende aanvallen, onder meer van Hart en Van Hooydonck. Maar het was Evenepoel die met een machtige versnelling naar de overwinning snelde. Johannessen kon nog wel tot aan zijn wiel komen, maar Evenepoel hield vol tot aan de streep. De Spanjaar Prades werd derde. Onze landgenoot wordt zo ook meteen de eerste leider in het algemeen klassement.

“Het was een pittige dag door het weer, de koude en de wind dan”, vertelde Evenepoel an zijn overwinning. “Met de ploeg hebben we perfect de controle bewaard, ook al leek het op 15 kilometer van het einde nog moeilijk te worden om vlucht te pakken”, aldus Evenepoel die zelf nog van de fiets ging op 12 kilometer om te plassen. “Mijn stop was dus geen materiaalpech. Ik moest echt gewoon heel dringend plassen en kon niet meer wachten.”

“Onderweg ben ik wel 10 à 15 keer gestopt om te plassen, maar toch moest ik nog eens stoppen. Neen, ik panikeerde niet, de wegen waren breed om terug te keren en er stond tegenwind, dus ik wist wel dat het zou lukken om me terug te brengen. De ploeg heeft me heel goed afgezet aan de slotklim, daarna werd het een beetje een loterij, maar ik ben blij met deze zege. Het is fijn om te herbeginnen met een zege. Dit smaakt naar meer.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.