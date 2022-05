Remco Evenepoel wil zich nu "op rondes in de WorldTour focussen”

“Ik heb wel zin in deze Gullegem Koerse. Het is de laatste dag van een achtdaags blok. Dat betekent dat ik in voorbereiding op de Ronde van Zwitserland en de Vuelta al meerdere dagen na elkaar intensief koerste”, vertelde Evenepoel, die zondag met de Ronde van Noorwegen een negende kleinere ronde won, op 21 deelnames in dat soort wedstrijden. “Dat is leuk, maar ik wil me nu wat meer focussen op rondes in de WorldTour. De Ronde van Zwitserland en de Ronde van het Baskenland bijvoorbeeld. De Ronde van Zwitserland komt er al snel aan (12-19 juni, red.) en daarin wil ik mooie uitslagen rijden.”

Remco Evenepoel zette de Ronde van Noorwegen met drie ritzeges volledig naar zijn hand. “Winnen is altijd mooi, ook al is het ‘maar’ de Ronde van Noorwegen. Ik kan het niet de grootste of de mooiste zege uit mijn carrière noemen, maar de cijfers die ik er kon voorleggen, waren wel heel mooi en dat is tof om mee verder te werken. De zege pakken op een beklimming was voor mij een heel positief punt. Ook tijdens een vlakke etappe kunnen zegevieren, was mooi meegenomen. Ik heb tijdens mijn stage in Spanje bewust getraind op het klimmen. Ik trainde op lange en steile bergen om goed te zijn in de Ronde van Zwitserland en later op het jaar in de Vuelta. Toen ik de zege pakte in de sprint in Noorwegen was dat niet tegen de rasspurters, maar tegen de punchers en de klimmers. In een massaspurt houd ik me afzijdig en kijk ik liever toe vanaf de derde of vierde rij.”