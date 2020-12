Remco Evenepoel wil zich niet vergalopperen in de jacht op zijn grote doelen: “Ik móet naar mijn lichaam luisteren, of ik riskeer de weerbots”

WielrennenTuurlijk wil hij knallen in 2021, zo hard mogelijk. En het land opnieuw in vervoering brengen. Maar op de drempel van een nieuw jaar vol waanzinnige dromen, vraagt Remco Evenepoel (20) ook... geduld. “Dat ik me niet zal kunnen intomen? Het móet gewoon. Of ik riskeer straks de weerbots.” Evenepoel praat ook over zijn lichamelijke metamorfose, waarom hij snel weer koers zet richting Spanje en de terugkeer van Mark Cavendish.