Remco Evenepoel wil plooien met Van Aert helemaal gladstrijken: “Er komt een privégesprek. Het is tijd om dat hoofdstuk af te sluiten”

Vandaag gaf Evenepoel aan dat de plooien gladgestreken zijn (vanaf 6'30" in bovenstaande video). “Wout en ik hebben al contact gehad. Hij had een druk crossprogramma, dus we hebben nog geen datum geprikt. Maar we gaan zeker samenkomen. (grijnst) Ik ga niet zeggen waar of wanneer, want dat is het geen privégesprek meer. We beseffen dat we elkaar nodig hebben. Ook het komende WK is een mooie kans voor Wout om wereldkampioen te worden. Ik ben daar liever bij dan vanuit mijn zetel te moeten kijken. Dat heb ik hem ook gezegd. We zijn twee jongens met een winnaarsmentaliteit. We zijn er liever samen bij op een WK. Er is nooit echt ruzie geweest. Het is tijd om dit hoofdstuk te sluiten, samen met Sven (Vanthourenhout, red.). Hij is en blijft een belangrijke schakel. We zijn volwassen genoeg om er een punt achter te zetten en te kijken naar de volgende doelen met de nationale ploeg.”