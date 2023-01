Remco Evenepoel wil in Ronde van San Juan ook en vooral werken in dienst van spurttroef Fabio Jakobsen: “Ben derde man in lead-out na Morkov en Lampaert”

WielrennenTuurlijk zal hij een mogelijke winstkans in de Ronde van San Juan niet laten liggen. Maar Remco Evenepoel eigent zichzelf ook een andere belangrijke opdracht toe. “Fabio Jakobsen mee aan spurtzeges helpen. Ik ga me in zijn lead-out zetten.”

KIJK. Evenepoel: “Het jaar in de regenboogtrui mag beginnen”

We zijn zover. De Ronde van San Juan, je eerste wedstrijd van het jaar, start zondag. Met welk gevoel kom je hier aan de start?

“Vrij ontspannen. Het is nog altijd vroeg op het seizoen. We zijn hier nu al een tiental dagen. Voldoende tijd om te acclimatiseren en de Argentijnse sfeer wat op te snuiven. Maar ik kijk er wel naar uit om te beginnen. Mijn jaar in de regenboogtrui: het mag aanvangen.”

Wat is je concrete ambitie in deze rittenkoers?

“Moeilijk te zeggen. Eigenlijk krijg ik zelf maar één kans, in de etappe met aankomst op Alto Colorado (vrijdag, 5de rit, red.). Zien daar wat er kan of niet. Alle andere ritten zijn op papier sprintersritten. Dus probeer ik daar Fabio Jakobsen mee aan de zege te helpen. Ik ga me in zijn lead-out zetten, als derde man na Morkov en Lampaert. Van kilometer vier, vijf tot bijna één. Telkens een lange kopbeurt. Vijf, zes minuten waarin ik een stevige inspanningsprikkel kan leggen. Ik rijd hoe dan ook zonder prestatiedruk. Go with the flow en zien wat het wordt.”

‘Er is geen tijdrit in deze Ronde van San Juan. Maar dan creëert Remco Evenepoel er ergens wel een op zichzelf”, lazen we in een Argentijnse krant.

“Ja, maar het niveau ligt toch merkelijk hoger dan enkele jaren geleden. Er zijn meer WorldTour-teams bijgekomen en er staan enkele goeie klimmers aan de start. Ik zie wel wat ik ervan kan maken. Er staat altijd veel wind hier, dat kan altijd wel eens bepalend worden in één of andere rit. Maar het zal alleszins op een andere manier moeten dan in 2020.”

Het Argentijnse volk draagt jou hier op handen. Ze zien jou graag komen. Drie jaar geleden werd zelfs de vergelijking gemaakt met Lionel Messi. Je vond dat er toen net iets over.

(lacht) “Jaja, op dat moment wel. Nu zijn we allebei wereldkampioen en past het misschien beter. Natuurlijk was dat heel fijn. Argentijnen zijn van nature al heel euforisch en vurig. Het is altijd wel leuk om de sfeer en de motivatie hier in dit land terug te voelen. Het blijft een heel speciale manier om met wielrennen om te gaan. Je merkt toch dat het de mensen heel blij maakt dat we hier allemaal zijn.”

Volledig scherm Remco Evenepoel in Argentinië. © HLN