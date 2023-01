Remco Evenepoel wil in Ronde van San Juan ook en vooral werken in dienst van: “Ik zet me in spurttrein voor Jakobsen”

WielrennenTuurlijk zal hij een mogelijke winstkans in de Ronde van San Juan niet laten liggen. Maar Remco Evenepoel eigent zichzelf ook een andere belangrijke opdracht toe. “Fabio Jakobsen mee aan spurtzeges helpen. Ik ga me in zijn lead-out zetten.”

KIJK. Evenepoel: “Het jaar in de regenboogtrui mag beginnen”

Een dag of tien, zijn ze hier. Vorige week woensdag al zakten Evenepoel en co af naar het Del Bono Park. “Dat doet ons nu met z’n allen beter omgaan met de extreme hitte. Prima keuze, was het dus”, zegt de wereldkampioen in de wat koelere lobby. “Intussen hebben we wel zowat alle wegen bereden. En veel bergen zijn er niet. Maar de sfeer zit goed, we amuseren ons.” Twee keer liep zo’n uitje op tot 200 kilometer. “Eén keer reed ik solo door, het andere was in groep. Door de hoogte en warmte ook altijd vrij snel. Gemiddeld 36, 37 km/u.” Dat hij, in tegenstelling tot de voorbije jaren, ook in de week voor Nieuwjaar al een paar keer een uur of zes in het zadel zat, voegt Evenepoel eraan toe. “Omdat de Giro er snel zal zijn, binnen de vier maanden al. En ik toch iets vroeger in vorm moet geraken. (lacht) Ik heb me goed verzorgd, niet te zot gedaan tijdens de feestdagen. Maar tegen zal er toch nog een kilo of twee, drie afgaan. Op hoogtestages gaat dat snel.”

Volledig scherm Remco Evenepoel in Argentinië. © Wout Beel

Torenhoge persoonlijke ambities heeft Evenepoel niet in deze Ronde van San Juan. “Veel meer dan absoluut zelf te willen winnen, ga ik op zoek naar intense inspanningsprikkels en het goede gevoel.” En dat gaat zo... “Ik gooi me, als derde man na Morkov en Lampaert, mee in de lead-out voor Jakobsen. Voor kopbeurten van kilometer vijf tot bijna onder de rode vod, zeg maar. Vrij lang, maar die vijf, zes minuten zijn ideaal om eens de hogere hartslag op te zoeken. In de Ronde van Valencia 2022, vorig jaar, werkte die combinatie met Yves en Michael heel goed. Fabio won toen twee van de drie spurten. De derde verloor hij door een communicatiefoutje. Ik leerde daar heel veel over hoe ik me moet bewegen en positioneren in de hectiek van zo’n massaspurt. Dat kwam me in de Vuelta goed van pas.”

Quote De Colombia­nen hebben de hele winter op hoogte getraind. Die gaan vliegen. Bernal klonk heel ambitieus. Ik denk dat we opnieuw de Bernal van 2019 zullen zien. Remco Evenepoel

De vijfde rit met aankomst op Alto Colorado, vrijdag, is een Evenepoel-rit. “Daar is het aan mij. Met de warmte en de immer blazende wind daar kunnen er in de aanloop naar de klim waaiers worden verwacht. Dat heb ik goed onthouden van de editie 2020 (toen hij zich ei zo na liet verrassen, red.). Het wordt sowieso een uitputtingsslag, waarbij ik INEOS een cruciale rol zie spelen. Normaal wordt dat de doorslaggevende etappe, maar met de wind in die open vlaktes kan er elke dag wel iets gebeuren. Laat het maar waaien, we zijn ervoor gewapend. En bergop kan ik rekenen op Hirt en Serry.”

Volledig scherm Remco Evenepoel in Argentinië. © Wout Beel

Geen overbodige luxe, tegen het Colombiaanse klimtriumviraat Bernal-Higuita-Martinez. “Die de hele winter op hoogte hebben getraind”, beseft Evenepoel. Die gaan vliegen, denk ik. Ik sprak aan het avondbuffet al een minuutje of vijf met Egan. Langer niet, hij is ook geen spraakwaterval. (lacht) Maar hij klonk toch zeer ambitieus. Goed dat hij er terug bij is. Ik denk dat we opnieuw de Bernal van 2019 zullen zien. Hopelijk haalt hij weer zijn topniveau in het groterondewerk. De data van zijn soms lange, gekke tochten die hij ’s winters traditioneel maakt, af en toe zelfs achter de brommer, oogden op Strava alvast impressionant.”

Volledig scherm Remco Evenepoel in Argentinië. © Wout Beel