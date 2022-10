Remco Evenepoel weer in het land na huwelijksreis, maar niet voor lang

Wielrennen Shortlist van drie kandidaten nog niet klaar: nieuwe baas Lot­to-Dstny laat op zich wachten

Lotto-Dstny zet vandaag zijn eerste stappen richting het nieuwe seizoen. Tijdens de teamdagen in Beringen worden de renners niet verwelkomd door de nieuwe CEO. Het zal ook nog even duren. In de zoektocht naar een opvolger voor John Lelangue, is het wachten op een shortlist.

21 oktober