Remco Evenepoel voert bisnummer op in Clasica San Sebastian: “Een van de mooiste koersen die ik al gewonnen heb”

Nadien nam Quick.Step-Alpha Vinyl de koers in handen. Een aanval van Remco Evenepoel was in de maak. En die kwam er ook, op de voorlaatste beklimming van de dag. Man in vorm Simon Yates was de enige die kon volgen, tot ook hij op 45 kilometer van de streep moest afhaken. Evenepoel toen al alleen...

Solo

Wachten of doorgaan? Uiteraard koos Evenepoel voor de laatste. In een mum van tijd zette hij de achtervolgende groep met Yates, Tiesj Benoot, Bauke Mollema, Carlos Rodriguez en Pavel Sivakov op een minuut. Die laatste twee gingen finaal nog op zoek naar de Belgische koploper, maar dat lukte niet. Integendeel.

Een indrukwekkende Evenepoel bouwde zijn voorsprong uit - van een demonstratie gesproken. Na een solo van 45 kilometer maakte hij het zegegebaar in San Sebastian - eerder won hij de Baskische klassieker in 2019. Sivakov bolde twee minuten na Evenepoel over de streep, Benoot was een knappe derde.

Dolblije Evenepoel: “Wat een seizoen tot dusver...”

“Ik ben immens content. Al het harde werk loont. Wat een seizoen. Dit is al mijn elfde zege dit jaar”, vertelde Evenepoel in een eerste reactie. Nadien gaf hij meer uitleg in een later interview. “Ik kreeg kippenvel toen ik over de finish kwam. Het was een mooie wedstrijd, alles verliep vlekkeloos tot de voet van de Jaizkibel. Het plan was om daar met de ploeg door te trekken. Dat Pogacar en Almeida moesten lossen, is een teken dat het snel ging. Voor mij was het dan weer motiverend om mijn teamgenoten zo te zien werken.”

Evenepoel werd perfect afgezet aan de voet van de Erlaitz. “Twee mannen van EF trokken door, maar vielen meteen stil. Rare move van hen. Op dat moment wist ik dat de boel bij een versnelling zou ontploffen. En dat gebeurde ook. Ik dacht dat Yates ging meekunnen, maar toen hij loste, wist ik dat ik vollenbak naar de meet moest.”

De Vlaams-Brabander dacht niet aan wachten. “Aan de top had ik een minuut voorsprong op twee man. Het is niet zo dat de achtervolgende groep bestond uit 40 renners. Daarom wilde ik doorgaan. Uiteindelijk nam ik nog een minuut bij en op de top van de slotklim wist ik dat het binnen was. Voor mij is dit de perfecte manier om opnieuw in competitie te komen.”

Waar plaatst Evenepoel deze overwinning? “Luik-Bastenaken-Luik is een monument, dus die zege staat nog iets hoger. Maar dit is een van de mooiste wedstrijden die ik al gewonnen heb, door de manier waarop. Dit is een bevestiging voor mezelf en de ploeg dat we heel goed bezig zijn richting de Vuelta.”

Evenepoel trekt met vertrouwen naar de Ronde van Spanje. “Ik ben duidelijk heel goed als ik fris ben. Nu trek ik elf dagen op stage en wil ik zo fris mogelijk aan de Vuelta beginnen. Of ik droom van het podium? Ik ga al heel tevreden zijn als ik de top 10 van het eindklassement haal of een rit kan winnen.”

Benoot: “Koos voor eigen tempo toen Remco aanviel”