Remco Evenepoel voelt steun van fans aan de start: “Het wordt een lange en slopende koers”

Wielrennen Fotofinish! Europees kampioen tijdrijden Alec Segaert neemt het in Sint-Eloois-Win­kel op tegen ... een renpaard

5 oktober Het is een jaarlijks terugkerende traditie op Winkel Koerse. Een wielrenner die het opneemt tegen een racepaard. Nico Mattan waagde zich er in het verleden meermaals aan, vandaag was het de beurt aan Alec Segaert (18) in Sint-Eloois-Winkel. De Europese kampioen tijdrijden moest het in het stadscentrum op een parcours van 400m opnemen tegen een racepaard op volle snelheid. 520 kilogram versus 75. Wie wint? Tipje van de sluier: er kwam een fotofinish aan te pas.