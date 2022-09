Remco Evenepoel, verwonderd na het horen van Foss' naam, kan leven met brons: “Ik zie er best wel moe uit”

WK tijdrijdenOm 5u was hij al wakker, Remco Evenepoel. En hoewel de bronzen medaille bij het interview in de achterzak stak, is hij na een erg zware week tevreden met zijn derde plaats op het WK tijdrijden. “Het was vandaag de eerste dag dat ik mij een beetje normaal voelde.”

Een bronzen medaille voor Evenepoel op het WK tijdrijden. En daar kon hij best mee leven. “Ik ben echt tevreden met mijn waarden en de power die ik leverde”, vertelt hij aan VTM Nieuws. “Ik had een lastig momentje bij het ingaan van de tweede ronde. Daarna kwam ik erdoor. Ik moet gewoon tevreden zijn na een speciale week met die vlucht, jetlag, enzovoort. Het was vandaag eigenlijk de eerste dag dat ik mij een beetje normaal begon te voelen. Op de fiets voelde ik me ook goed. Hopelijk kunnen we dit meenemen naar volgende week.”

Zijn kleine oogjes vallen wel op. “Ik heb ook gewoon niet goed geslapen afgelopen nacht. Ik was om 5u al wakker. Optimaal is dat niet. Nu hoop ik op een goede week met veel slaap zodat ik voor de wegrit fris zit.”

Evenepoel compleet verrast als hij naam van winnaar hoort: “Huh, Foss?”

Tobias Foss is de nieuwe wereldkampioen tijdrijden. Een verrassing, ook voor Evenepoel. Die had de naam van de Noor nog niet meegekregen in z’n oortje en reageerde dan ook stomverbaasd toen hij hoorde wie de regenboogtrui veroverde. “Huh, Foss?”

De verwondering bij Evenepoel gaat gretig rond op sociale media. Hij had duidelijk niet verwacht dat Foss zou zegevieren, al kwam dat vooral omdat hij niets over de Noor had meegekregen. “Natuurlijk is Foss ook voor mij een verrassing. In mijn oortje ging het alleen over Küng en Ganna, niet over Foss”, vertelde hij. “Ik neem op het eind nog veel tijd terug op Küng, maar dat volstaat niet voor meer dan brons. En kijk: Foss wint. Als je kijkt naar zijn laatste 10 kilometer, dat is indrukwekkend. Als je op het eind nog zo hard kan rijden, dan wil dat zeggen dat je gewoon beter bent dan de anderen. Sterk.”

“Ik wist dat Foss een van de medefavorieten was. Dit is een mooi podium met een mooie winnaar”, zegt Evenepoel, met de medaille in de achterzak. “Jaja, ik ben er trots op. (lacht) Maar als je al een zilveren hebt, dan hoop je een hogere te halen. En hij weegt veel om te dragen. Maar ik ga hem een mooi plekje geven. (lacht) Ik zie mezelf plots op het beeld achter jou. Ik zie er inderdaad moe uit.”

Volledig scherm . © rv

Volledig scherm Evenepoel. © Photo News

Volledig scherm Evenepoel. © BELGA