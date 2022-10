Remco Evenepoel vertelt over huis dat hij gekocht heeft in Spanje: “Zal alles makkelijker maken”

WielrennenOoit leek hij op weg naar Monaco, maar het is Spanje geworden. Remco Evenepoel (22) heeft een huis gekocht in het land waar hij zijn eerste grote ronde won. Dat deed de wereldkampioen wielrennen vorig jaar al, maar in de podcast van ex-Tourwinnaar Geraint Thomas spreekt hij er voor het eerst over. “Alles is klaar om er te gaan wonen.”

Remco Evenepoel en zijn vrouw Oumi Rayane genieten op dit moment van hun huwelijksreis. Het koppel koos voor de Malediven en Dubai. “We hebben besloten om de telefoon enkel bij het ontbijt en na het avondeten aan te zetten. Voor de rest willen we vooral genieten”, zei Evenepoel nog nadat hij de Kristallen Fiets had gewonnen. Maar voor The Geraint Thomas Cycling Club-podcast maakte hij dus wel even tijd.

Thomas en Evenepoel hebben het onder meer over de viering op de Brusselse Grote Markt - “een moment dat ik van mijn leven niet zal vergeten” -, zijn trouw en de vele aandacht die Evenepoel krijgt in eigen land. “Lukt het jou wel nog om naar de supermarkt te gaan?”, vraagt Thomas zich bijvoorbeeld af. “Dat laat ik graag over aan mijn vrouw”, repliceert een lachende Evenepoel. “Ik vergeet toch altijd wel iets mee te brengen.”

Volledig scherm Remco Evenepoel met zijn Kristallen Fiets. © Photo News

Sterrenstatus

Het duo gaat daarna dieper in op de sterrenstatus van de renner van Quick.Step-Alpha Vinyl in eigen land. “We voelen dat eigenlijk wel aan de kleine dingen”, zegt Evenepoel erover. “Neem bijvoorbeeld ons huwelijk. Dat hadden we eigenlijk geheim willen houden of toch iets meer privé. Maar alles verliep wel zoals we het gewild hadden, hoor.”

Om af en toe aan de spotlights te kunnen ontsnappen, heeft Evenepoel wel geïnvesteerd in een huis in Spanje. “We kochten het vorig jaar en sinds een paar weken is alles klaar om er te gaan wonen. Na de huwelijksreis zullen we een paar dagen in België zijn om alles te regelen en dan vertrekken we met de auto. Dat zal alles inderdaad een stuk makkelijker maken. De mensen die iets van mij willen, zullen dan niet weten waar ik ben of wat ik aan het doen ben. Dat zou een beetje moeten helpen.”

Wat dat laatste betreft, doelt Evenepoel vooral op de wintermaanden. “Het gevaarlijkste zal zijn dat iedereen een stukje van mij zal willen. Dat zullen we onder controle moeten houden, tot nu lukt dat ook goed. Maar november en december zullen op dat vlak de moeilijkste maanden worden. Dan komen de tv-shows rond de feestdagen, maar wij gaan ons gewoon focussen op het wielrennen. Ik ga me concentreren op mijn dagelijkse leven, niet op pakweg een zangwedstrijd.”

Volledig scherm Evenepoel en zijn vrouw Oumi poseren met de Kristallen Fiets. © Gregory Van Gansen / Photonews

