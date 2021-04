Remco Evenepoel verlengt contract met monstertermijn: goudhaantje tekent voor maar liefst vijf jaar bij

Wielrennen‘Breaking news’ in het team van Patrick Lefevere. Remco Evenepoel (21) heeft er zijn contract met liefst vijf jaar verlengd. Ook Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen zou inmiddels tot een akkoord zijn gekomen. Het geeft aan dat Lefevere wellicht rond is met zijn sponsordeals en de toekomst van zijn ploeg heeft verzekerd. Meer nieuws daarover wordt heel binnenkort verwacht.

Van een monstertermijn gesproken. Vijf jaar! Daarmee koppelt Evenepoel zijn lot al zeker tot eind 2026 aan zijn huidige team en biedt Lefevere hem rustig de kans om zijn grote doel — het winnen van een grote ronde — te verwezenlijken. Het contract is één van de langstlopende in het huidige WorldTourpeloton. Ook dat van Tadej Pogacar bij UAE werd onlangs opengebroken en verlengd tot eind 2026 maar de verbintenis van de Sloveense Tourwinnaar liep nog tot eind 2024. Chris Froome heeft bij Israel Start-Up Nation een contract van onbepaalde duur. Hij blijft renner, zolang hij dat wil en kan nadien in een andere functie binnen het team aan de slag. Onder meer Wout van Aert (Jumbo-Visma), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Rudy Molard (Groupama-FDJ) en Maximilian Schachmann (BORA-hansgrohe) liggen slechts vast tot eind 2024.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lefevere kon zich in de onderhandelingen met Evenepoel beroepen op het zogenaamde ‘right of first refusal’. Dat betekent dat de renner pas mocht vertrekken, wanneer de ploeg zou stoppen of bij een bod van een concurrerend team dat dat van Lefevere overtrof. Meer dan eens werd de Belgische rondetroef in de maanden die aan de deal voorafgingen aan de mouw getrokken door andere WorldTour-ploegen. Zo liepen er concrete aanbiedingen binnen van INEOS Grenadiers (vorig jaar al) en BORA-hansgrohe (recent). Ook Israel Start-Up Nation en Bahrain-Victorious informeerden naar zijn marktprijs. Hoe sluw de verleidingstechnieken soms ook waren, Evenepoel zwichtte niet. Hij liet duidelijk verstaan dat de hechte band met Lefevere en ‘The Wolfpack’ een cruciale rol zou spelen in zijn beslissing en het menselijke/structurele aspect zou primeren op het puur financiële.

Quote Patrick zei me dat dit het langste contract ooit is dat hij met een renner heeft afgesloten. Dat maakt me zeer trots Remco Evenepoel

“Patrick (Lefevere, red.) zei me dat dit het langste contract ooit is dat hij met een renner heeft afgesloten. Dat maakt me zeer trots”, zegt Evenepoel er zelf over. “Ik ben blij dat ik voor deze geweldige ploeg kan blijven rijden. Ik heb hier al mooie successen geboekt en hopelijk kunnen we onze grote dromen samen waarmaken. Ik hou van deze ploeg. De renners, de staf: alles voelt hier vertrouwd aan. Ik ben super excited en benieuwd naar wat de toekomst zal brengen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Evenepoel, hier op een beeld van eind maart. © Jan De Meuleneir / Photo News

Evenepoel vertoeft momenteel op hoogtestage in de Sierra Nevada, waar hij hard werkt aan zijn comeback na zijn zware crash in de Ronde van Lombardije van vorig jaar. Zijn terugkeer in competitie is voorzien voor 8 mei, startdatum van de Ronde van Italië. De intenties van Lefevere (met hem) zijn glashelder. Hij hoopt zijn ‘team van de toekomst’ grotendeels uit te bouwen op de bestaande fundamenten, rond een aantal van zijn boegbeelden en met behoud van zoveel mogelijk mensen uit de huidige staf. Van zijn 30 renners zijn er 26 eind 2021 einde contract.

Naast Evenepoel zou er naar verluidt ook al een akkoord zijn met Ronde van Vlaanderen-winnaar Kasper Asgreen. Wereldkampioen Julian Alaphilippe wordt één van de volgende prioriteiten in de besprekingen. Stuk voor stuk cruciale elementen in het publicitair sterke en aantrekkelijke pakket dat hij zijn sponsors wil aanbieden in het onderhandelen van de nieuwe deals, die Lefevere volgens onze bronnen inmiddels (zo goed als) heeft afgerond.

Kijk later vandaag op HLN.be naar een uitgebreid interview met Lefevere!

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm Remco Evenepoel. © BELGA

Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op schitterende prijzen!

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook:

Volledig scherm Evenepoel en Lefevere. © Getty/BELGA