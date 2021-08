Remco Evenepoel tussen Overijse en Brussel en wat nog allemaal: “Koersen zonder verwachtingen, dat kunnen we niet zeggen”

Wielrennen ‘Pizza Boy’ Remco Evenepoel blikt terug en kijkt vooruit aan de hand van een quattro stagioni: “Ik kan opnieuw door een muur gaan”

17 augustus Waar een commerciële fotoshoot/tv-spotopname al niet goed voor is. In alle rust praatte VTM-collega Maxim Goethals bij Pizza Hut in Wilrijk even bij met Remco Evenepoel (21). Wij verwerkten de gespreksingrediënten in een… quattro stagioni.