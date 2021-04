Remco Evenepoel trainde laatste keer in Sierra Nevada: “Nog wat werk om klaar te zijn voor start van Giro”

Koers kort Küng slaat in tijdrit Ronde van Valencia dubbelslag, Mas is leiders­trui kwijt na lekke band

17 april Stefan Küng sloeg een dubbelslag in de Ronde van Valencia. De 27-jarige Zwitser van Groupama-FDJ en Europees kampioen tijdrijden was de snelste in een individuele tijdrit van 14 kilometer. Hij neemt de leiderstrui over van Enric Mas, die in de slotfase lek reed. Morgen eindigt de rittenkoers met een relatief vlakke slotrit. Küng ruikt de eindwinst.