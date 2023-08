Remco Evenepoel toont tijdritregenboogtrui op monstertraining van 7 uur in Andorra

Iets voor Evenepoel en Pogacar? Volgend WK-par­cours volgens eerste berichten iets voor klim­mer-pun­chers

Het WK wielrennen in Glasgow is nog maar net achter de rug of het parcours van de volgende strijd om de regenboogtrui is al uitgelekt. Het WK in Zürich zou met 4.300 hoogtemeters iets zijn op maat van klimmer-punchers als Remco Evenepoel en Tadej Pogacar.