Remco Evenepoel test als eerste Monopoly Koers: “Ik koop sowieso La Redoute”

Wielrennen KOERS KORT. Van der Poel krijgt steun van Dillier in klassie­kers - Kreuziger trekt naar Gaz­prom-Rusvelo

18 november Mathieu van der Poel krijgt er volgend seizoen een stevige knecht bij in de Vlaamse klassiekers, want Alpecin-Fenix heeft de komst van Silvan Dillier aangekondigd. De 30-jarige Zwitser reed sinds 2018 voor AG2R, maar zoekt nu dus andere oorden op. Dillier werd in 2014 prof bij BMC. Zijn grootste resultaat boekte hij in 2018 in Parijs-Roubaix: na een hele dag in de aanval reed de Zwitser samen met Peter Sagan naar de Vélodrome in Roubaix. Daar won de Slovaak eenvoudig de sprint, maar Dillier mocht wel als tweede mee op het podium. Bij Alpecin-Fenix heeft Dillier een contract voor één seizoen getekend.