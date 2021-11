Remco Evenepoel start seizoen in San Juan en rijdt behoorlijk wat WorldTour-rondewerk

Dat deed hij ook al de voorbije twee edities. In 2019 werd hij negende en beste jongere in het eindklassement. In 2020 won hij de Argentijnse rittenkoers. Op de verdere concrete invulling van zijn programma is het nog even wachten. Maar nu al staat vast dat Evenepoel volgend jaar behoorlijk wat WorldTour-rondewerk van het kortere type (8 à 10 dagen) zal rijden. Ook zijn debuut in de Waalse klassiekers is voorzien.