Remco Evenepoel rijdt de Giro en dus niet de Tour: “Ik kijk ernaar uit, in mijn regenboogtrui”

WielrennenRemco Evenepoel staat op 6 mei 2023 in Fossacesia Martina aan de start van de Ronde van Italië. De wereldkampioen van Quick.Step heeft dat nieuws zonet bevestigd met een filmpje vanuit Italië. Het wordt voor Evenepoel zijn tweede deelname aan de Giro. In 2021 gaf hij op na de zeventiende rit. Volgend jaar start hij met de ambitie op winst.

De geruchten doen al lang de ronde, maar de kogel is eindelijk door de kerk. Remco Evenepoel richt zich in 2023 op de Giro als zijn enige grote ronde. Dat heeft hij vandaag zelf bevestigd. De wereldkampioen maakt er geen geheim van dat Tourwinst helemaal bovenaan op zijn bucket list staat, maar vooraleer hij aan de start van de Tour zal staan, wil hij eerst de Giro winnen. Dit jaar won hij al de Vuelta.

Evenepoel heeft nog iets goed te maken met de Giro. In 2021 stond hij er aan de start van zijn eerste grote ronde, met minimale voorbereiding. Hij begon goed en leek na de eerste week de grote uitdager te worden van de latere winnaar Egan Bernal, maar zijn voorbereiding zonder wedstrijdkilometers, eiste halfweg zijn tol. Evenepoel zakte bergop door het ijs en na afloop van de zeventiende rit stapte hij af. Hij stond op dat moment op plaats 27 in het klassement.

De teleurstelling in die Giro bleek een goede wake-upcall voor Evenepoel. Dit jaar vertrok hij met een uitgekiende voorbereiding naar de Vuelta, met als resultaat een soevereine eindzege inclusief twee ritzeges. In de Giro gaat Evenepoel op zoek naar een tweede eindwinst in een grote ronde. Het parcours van de 106de Ronde van Italië bevat een aantrekkelijk rittenschema met drie tijdritten, goed voor in totaal 70,6 kilometer tegen de klok. Het is een pak meer dan elke andere grote ronde van de voorbije jaren en koren op de molen van Evenepoel, die al drie keer op het podium stond van het WK tijdrijden. Verder telt het parcours ook zeven zware bergritten, maar blijft een etappe op gravel - waar Evenepoel in 2021 veel tijd verloor - achterwege.

Ook de timing van de Giro is prima voor Evenepoel. De Giro eindigt op 28 mei in Rome. Zes weken later staat de WK-wegrit in Glasgow (6 augustus) op het menu. Vermits Evenepoel geen Tour rijdt in 2023 - hij rijdt vooralsnog slechts één grote ronde per seizoen -, heeft hij dus zes weken tijd om zich voor te bereiden, via een hoogtestage, aangevuld met eventueel de Ronde van België en de Belgische kampioenschappen

Hoe zijn programma in de aanloop naar de Giro eruitziet, is nog niet bevestigd. Volgens onze informatie staat hij op 22 januari aan de start van de Ronde van San Juan, in Argentinië. Nadien volgt de UAE Tour, Tirreno-Adriatico, de Brabantse Pijl, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Indien alles volgens plan verloopt, staat hij op 6 mei 2023 in Fossacesia Martina aan de start van de Giro met 25 wedstrijddagen in de benen.

Evenepoel was de voorbije periode in Spanje, in de buurt van Calpe, waar hij een appartement heeft gekocht en er tijdens de wintermaanden kan trainen in milde en zonnige omstandigheden.

