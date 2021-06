Remco Evenepoel rijdt beide nationale kampioenschappen en trekt dan op stage

“De finale van de slotetappe verliep nerveus, maar we hebben kunnen doen wat we wilden en dat was Mark Cavendish aan de zege helpen. Wij waren steeds vooraan present op de meest cruciale punten. Ik heb nog even het pak op sleeptouw genomen en dan was het aan de andere teamgenoten om Mark te lanceren. Het is een droom om deze week af te sluiten met een ritzege en eindzege. Voor mij is deze eindoverwinning wel heel belangrijk. Zeker na al wat ik meemaakte na mijn val (in de Giro, nvdr.). Het deed deugd die eerste ritzege te pakken en daarna het eindklassement naar mijn hand te zetten. Dit is het teken dat ik conditioneel op de goede weg ben. Het is voor mij ook een signaal naar iedereen die me geholpen heeft na die moeilijke periode”, stelde Remco Evenepoel.