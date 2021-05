Remco Evenepoel reist af naar Italië voor de Giro: “Afwachten hoe mijn lichaam zal reageren op drie weken koers”

In de vertrekhal van Zaventem mocht Evenepoel niets zeggen aan onze man ter plaatse, op de website van Deceuninck-Quick.Step blikte hij wel al kort vooruit op de Giro. “Ik ben heel blij dat ik weer kan koersen na zo’n lange periode. Ik heb hard gewerkt om klaar te zijn voor mijn eerste grote ronde. Aangezien het zo lang geleden is dat ik nog een koers heb gereden, is het afwachten hoe mijn lichaam erop zal reageren. We bekijken het dag per dag. Het belangrijkste is dat ik terug samen met mijn ploegmaats en de staf kan koersen.”

Voor Evenepoel wordt het zijn eerste koers sinds zijn zware valpartij in de Ronde van Lombardije in augustus 2020. Hij viel toen in een ravijn en liep een breuk in het schaambeen op. Na een lange revalidatie is hij nu dus weer fit genoeg om te koersen. De voorbije maanden vertoefde Evenepoel op Tenerife en de Sierra Nevada om zich voor te bereiden op de Giro, de eerste grote ronde uit zijn carrière. Daar is hij “geen kopman”, zo vertelt Deceuninck-Quick.Step-ploegleider Klaas Lodewyck vandaag in deze krant.