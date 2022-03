Remco Evenepoel plaatst letterlijk ‘kroon’ op hoogtestage van twee weken: ruim een minuut sneller dan Kwiatkowski, Van Aert en co. op Spaanse klim

Met een tijd van 13.40 (bijna 18 km/u) verpulverde hij de vorige KOM (King of the Mountain) van Michal Kwiatkowski (14.41, eind mei 2016) met liefst 1.01. Wout van Aert reed op dat specifieke segment vorig jaar 14.49, zijn Jumbo-Vismaploegmaat Tobias Foss 14.56. Volgens bepaalde berekeningen op Twitter zou Evenepoel hebben geklommen aan 6,8 watt per kilogram lichaamsgewicht.

Een waarde waar weliswaar voorzichtig moet worden mee omgesprongen. En die zeker niet mag leiden tot voorbarige euforische conclusies. De ultieme ‘all out effort’, zoals dat in het jargon heet, toont wel aan dat Evenepoel op Tenerife doelgericht aan het werk is geweest in het vooruitzicht van de Ronde van Baskenland, die maandag begint, en de daaropvolgende Ardennenklassiekers.

Het is ook min of meer de bevestiging van wat we van hem zagen in de ‘Tappa dei Muri’ in Tirreno-Adriatico. Veruit zijn beste rit, was dat daar. Evenepoel viel er zélf aan met Pogacar en Vingegaard, maar het trio reed in de finale verkeerd. Ook de rest van de hoogtestage verliep overigens gesmeerd voor Evenepoel, al strooide de regen een paar keer roet in het eten en fietste hij op een bepaalde dag zelfs binnen. Opvallend ook: de veelvuldige ‘sprongetjes’ in zijn snelheid tijdens de verschillende trainingen, wijzend op een focus op interval en nauw aansluitend bij de 2 tot 5 minuten-inspanningen die straks nodig zullen zijn op de Waalse hellingen.