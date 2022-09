Remco Evenepoel overslaapt zich en mist trainingsrit met Belgische ploeg, meteen pech voor Tadej Pogacar

Vuelta Thibaut Courtois is onder de indruk van Remco Evenepoel: “Hopelijk is dit nog maar het begin”

Thibaut Courtois is een grote sportliefhebber en was aanwezig op de slotrit van de Vuelta. In zijn Madrid zag hij hoe Remco Evenepoel de Vuelta officieel binnenhaalde. Onze nationale doelman heeft alleen maar bewondering voor zijn jonge landgenoot.

11 september