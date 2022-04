Remco Evenepoel over de tegenvallende Vlaamse klassiekers van The Wolfpack: “Niet leuk om plots als underdog aan de start te staan”

In de Ronde van het Baskenland (4-9 april) treedt Remco Evenepoel morgen weer in het peloton. Dat na een hoogtestage van twee weken op Tenerife, eentje die naar eigen zeggen prima verliep. Toch tempert Evenepoel de verwachtingen voor de loodzware zesdaagse koers. Remco’s doelen liggen later in april. In de Ardennen.

“Het podium zou mooi zijn, maar ik bekijk het Baskenland eerder als een derde trainingsweek. Ik hoop uiteraard dat ik mij kan tonen - ook al omdat ik van deze streek houd en bij de juniores in deze regio mooie resultaten kon neerzetten. Maar het is altijd de vraag hoe de benen zijn na een zware stage op hoogte. Het wordt dag per dag aanvoelen en me vooral niet forceren.” Ook in de tijdrit van morgen, eentje van slechts 7,5 kilometer. “Het is op en af, soms op smalle wegen. Jammer dat de TT zo kort is, want in deze streek kan je erg mooie, lange tijdritten inlassen. Maar het is nu zo. Word ik morgen tiende? Oké. Word ik twintigste, ook oké. Ik zal niet panikeren.”

Want de doelen liggen dus iets later. In de Ardennen. “En dan vooral de Brabantse Pijl (13 april) en Luik-Bastenaken-Luik (24 april). Die eerste koers is in mijn thuishaven. De Waalse Pijl (20 april) is voor Julian (Alaphilippe, red.). Daar rijd ik volledig in dienst van hem. Julian en ik kunnen het overigens erg goed met elkaar vinden. Discussies zijn er nooit. We weten dat we op elkaar kunnen rekenen. Ook nu in het Baskenland.”

Geen succes in Vlaanderen

Ondertussen kijken zij met lede ogen toe hoe het voor Quick.Step-Alpha Vinyl maar niet lukt in de Vlaamse klassiekers. Evenepoel: “Ik rijd een ander programma, dus ik voel de ontgoocheling niet. Een normale situatie is het niet. Het is voor een ploeg die jaar na jaar de klassiekers domineert niet plezant om plots als underdog aan de start te staan. We kunnen niet anders dan het te aanvaarden, er het beste van te maken en terug te slaan.”

Volledig scherm Remco Evenepoel. © LAPRESSE