Remco Evenepoel openhartig over zijn moeilijke revalidatie: “Als je ‘s avonds amper nog uit je zetel geraakt, klopt er iets niet”



WielrennenAuwch. Hier moet hij even door. Op zijn 20ste maakt Remco Evenepoel kennis met de keerzijde van de medaille. Nederig ondergaat hij wat zijn lichaam hem beveelt. Of hij de Giro haalt? Who knows? “Plan-A is het opzet. En anders wordt het plan-B. Doelen genoeg, dit seizoen.” Een openhartige Evenepoel over zijn moeilijke revalidatie.