Remco Evenepoel onthult uitgekiende strategie voor de Ronde van Zwitserland: “Ik popel om me te meten met enkele Tourfavorieten”

WielrennenAcht boeiende dagen, worden het volgens Remco Evenepoel (22) in de Ronde van Zwitserland. Tegen de wereldtop, gerenommeerde klimmers, Tourgangers in vorm, op een loodzwaar parcours dat bij momenten tot boven de 2.000 metergrens reikt. Dat schreeuwt om een uitgekiende strategie. U leest ze hier.

Je hebt weinig ervaring met koersen op Zwitserse bodem, stellen we vast.

“Klopt. Bij de junioren reed ik nooit in Zwitserland. Als prof welgeteld één keer: de Ronde van Romandië, in mijn eerste jaar. Mijn herinneringen daaraan zijn nogal… regenachtig. (lacht) Ik kwam toen pas piepen op het allerhoogste niveau, dus was dat nog niet echt een doel. Eén keer glipte ik mee in een vlucht. En in de slottijdrit werd ik vijftiende. Tot daar mijn week.”

Dit wordt anders. ‘Ik ga op zoek naar antwoorden op bepaalde vragen’, zei je. Welke vragen precies?

“Of ik in staat ben om over langere klimafstand dezelfde power te ontwikkelen, bijvoorbeeld. Ja, leerde de Ronde van Noorwegen me deels al. Maar kan ik dat ook acht dagen lang volhouden, zonder dip? In die zin bouwt deze rittenkoers daarop verder. Ik vergelijk het een beetje met één week ‘grote ronde’. Er moet een paar keer worden geklommen tot boven de 2.000 metergrens. Ook dat is nieuw voor mij. Ik deed dat vorig jaar al wel in de Giro, maar toen was het niet voor de (eind)zege. Nog iets wat me benieuwt: wat ben ik waard tegen jongens die straks naar de Tour trekken? Kan ik met hen wedijveren bergop?”

Quote Het ‘best case scenario’ is geen of zo weinig mogelijk energie verspillen en tijd verliezen in de ritten in lijn en dan, met een ‘all out’ inspanning, toeslaan in de tijdrit. Remco Evenepoel

Hoe ga je dat concreet aanpakken?

“De twee koninginnenritten, op dag zes en zeven, en vooral de afsluitende tijdrit op zondag worden superbelangrijk. Daar zal deze Ronde van Zwitserland worden beslist. Ik probeer dus verstandig en zo zuinig mogelijk te koersen de komende dagen. Met een sterke ploeg rond me, moet dat lukken. Het ‘best case scenario’ is geen of zo weinig mogelijk energie verspillen en tijd verliezen in de ritten in lijn en dan, met een ‘all out’ inspanning, toeslaan in de tijdrit. 25,6 kilometer, een half uur knallen: dat kan volstaan om een serieuze kloof te slaan. Over min of meer vergelijkbare afstand (32,2 km) reed ik sommige klassementsrenners op twee minuten.”

Volledig scherm Een tijdrit over 25,6 kilometer op de slotdag: dat speelt ontegensprekelijk in het voordeel van 'specialist' Remco Evenepoel (hier aan de slag in de chronorace van de Ronde van de Algarve). © Photo News

Je gaat dus iets berekender, iets defensiever koersen. Druist dat niet in tegen je natuur?

“Als ik kan winnen, zal ik het uiteraard niet nalaten. Dit is WorldTour, hé. Maar de cols, vrijdag en zaterdag, zijn echt lang, hoor. We spreken toch al gauw over een uur klimmen. Het wordt belangrijk om mijn energie aan te wenden op de juiste momenten, wanneer het écht moet. Al ben ik me ervan bewust dat het hier elke dag zwaar wordt. Ik zal vanaf rit één alert moeten zijn, met dit deelnemersveld, tegen de sterkste renners ter wereld. Maar na een goeie voorbereiding en een prima Ronde van Noorwegen heb ik er alle vertrouwen in. Mijn conditie staat op punt, ik voel me goed en gelukkig op en naast de fiets. Naar deze periode, de twee BK’s inbegrepen, heb ik toegeleefd. Ik popel om mezelf te meten met enkele Tourfavorieten in topvorm en sterke klimmers."

Wanneer zal je tevreden zijn?

“Goh, altijd moeilijk… Ik ga voor een mooi eindresultaat. En een ritzege zou het extra mooi maken.”

Wat is een mooi eindresultaat?

“Uiteraard wil ik meespelen voor de eindzege. Wat niet wil zeggen dat ik effectief ga winnen. Top-5, podium, als het kan. Dat lijkt me een realistische ambitie. Sowieso wil ik mezelf verder ontdekken en een nieuwe stap hogerop zetten, met de Vuelta in het achterhoofd.”

Je koerste dit seizoen al wel vaker tegen Vlasov en Martinez en kan je belangrijkste rivalen dus goed inschatten. Is dat een voordeel?

“Ik ken hun sterke en zwakke punten. Ja, dus. Maar zij kennen mij uiteraard ook door en door. Ze weten dat ze, in het vooruitzicht van die slottijdrit, zullen moeten aanvallen en tijd zullen moeten pakken. Zeker Ineos zal er alles aan doen om de rest te doen breken. Het beloven acht boeiende dagen te worden.”