Remco Evenepoel naar Ineos? Michel Wuyts vindt het niet onrealistisch: “Uiteraard hebben ze de middelen”

Wielrennen Armstrong, Ullrich, Wiggins en Cavendish vol lof over Evenepoel: “De manier waarop hij wint, getuigt van grote dominantie”

Mooie woorden over Remco Evenepoel in ‘The Move’, de podcast van Lance Armstrong. De Amerikaan had naar aanleiding van het WK wielrennen een uitzonderlijk panel met Jan Ullrich, Mark Cavendish en Bradley Wiggins: “Evenepoel is een ongelofelijke coureur.”

27 september