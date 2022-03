Remco Evenepoel moet vandaag bij de les zijn in Tirreno-Adriatico: “Als ik zelf een kans heb, probeer ik ze te pakken”

WielrennenBelangrijke etappe vandaag in de Tirreno-Adriatico. Wie in rit vier niet bij de les is, kan de eindzege vergeten. “Van mij mag het meteen open breken en mag het een heel zware koers worden”, aldus Remco Evenepoel.

Twee plaatselijke ronden van 20,5 kilometer rond Bellante, drie beklimmingen van 4,7 kilometer van de helling met dezelfde naam, drie keer 277 hoogtemeters. En een aankomst bergop. Vandaag worden de debatten echt geopend in de Tirreno-Adriatico. Verwacht wordt dat rit zes, zaterdag met de dubbele beklimming van Monte Carpegna (1.367 meter), over winst en verlies beslist in de Tirreno. Maar wie in rit vier niet bij de les is, kan de eindzege wellicht al vergeten.

Het is zo’n typische Julian Alaphilippe-rit. Iets voor zogenaamd punchers die op de kortere hellingen snoeihard naar boven rijden. Iets waar ook Tadej Pogacar in onderlegd is. En iets wat tegenwoordig ook tot de mogelijkheden van Remco Evenepoel behoort. Zie de Ronde van Valencia.

“Dat klopt”, zegt Evenepoel. “Het is een klim van vier kilometer of daaromtrent. Dat wil zeggen drie keer vier kilometer heel snel rijden. Er zijn twee plaatselijke ronden en op plaatselijke ronden kan er altijd gekoerst worden. Van mij mag het meteen open breken en mag het een heel zware koers worden. Dan zien we wel.”

Dat het moeilijk wordt om Pogacar uit het wiel te lossen, zegt Evenepoel. “Maar misschien, als hij dan toch de energie mist die hij dinsdag en woensdag heeft gespendeerd, kan ik wel wat seconden terug pakken. Dat is niet wat ik nu in mijn hoofd heb. Ik probeer te volgen en het beste te maken. Als ik zelf een kans heb, probeer ik ze te pakken.”

En Pogacar? Hoe ziet hij dat? Dat Ganna stand houdt in de blauwe trui lijkt twijfelachtig. Wordt Pogacar de nieuwe leider in de Tirreno nadat hij op en voorbij Evenepoel is gegaan? “Geen idee”, zegt Pogacar. “Ik heb nooit tegen Remco gekoerst. Het zal straks blijken. Ik ben benieuwd. Ik ga natuurlijk niet op één renner focussen. Ik heb er veel om in de gaten houden.”

