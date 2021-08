Remco Evenepoel mist bocht volledig in de Ronde van Denemarken en gaat het decor in

Wielrennen KOERS KORT. Molano pakt tweede ritzege in Ronde van Burgos, Meeus vijfde- Trek-Segafredo zonder Belgen naar Vuelta

6 augustus De Colombiaan Juan Sebastian Molano (Team UAE) heeft zijn tweede etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. In de vierde etappe tussen Roa en Aranda de Duero was hij opnieuw in de snelste in een massasprint. Eergisteren won hij zo ook al de tweede etappe van de Spaanse rittenkoers. Vandaag haalde hij het voor Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA) en Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa). Onze landgenoot Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) werd vijfde.