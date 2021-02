Remco Evenepoel mag na bijkomende onderzoeken opnieuw fietsen: “Kijken hoe ik evolueer, pas daarna beslissen over programma”

Een nieuwe CT-scan in het AZ Herentals wees uit dat de breuk van zijn schaambeen (bot ter hoogte van het zitvlak), opgelopen op 15 augustus 2020 bij zijn zware valpartij in de afdaling van de Muro di Sormano in de Ronde van Lombardije, voldoende is geheeld.

Evenepoel kan nu goed en wel aan zijn seizoensopbouw beginnen. Waar en wanneer hij zijn competitiedebuut zal maken is op dit moment nog onduidelijk. 8 mei, startdatum van de Giro in Turijn, blijft de streefdatum. Renner en ploeg willen het voorzichtig aanpakken.

“Ik ben uiteraard blij dat ik weer op mijn fiets kan springen. Voorlopig moet ik het stap voor stap bekijken. We moeten kijken hoe ik evolueer, pas daarna kunnen we beslissingen nemen omtrent mijn programma voor dit seizoen”, vertelt Evenepoel in een persbericht van Deceuninck-Quick.Step.

“Er is wel nog een lange weg af te leggen vooraleer we hem aan de start van een wedstrijd zullen zien, maar alles gaat nu weer in de juiste richting”, vertelt ploegdokter Phil Jansen. “Het herstelproces na een crash zoals Remco had in Lombardij gaat altijd gepaard met ups en downs.”

