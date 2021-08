Remco Evenepoel maakte exact één jaar geleden doodsmak: “Je bent mentaal sterker geworden”

Wielrennen KOERS KORT. Fabio Aru stopt na de Vuelta - Bahrain Victorious strijdt met speciale truitjes tegen obesitas en diabetes

12 augustus Team Bahrain Victorious heeft een speciale uitrusting voor de Vuelta voorgesteld. De formatie doet dat enerzijds om niet in dezelfde kleur als de rode leiderstrui te rijden, maar draagt er ook een boodschap mee uit. De nieuwe shirts vragen aandacht voor obesitas en diabetes, en de rol die lichaamsbeweging kan spelen in de strijd ertegen. Dat gebeurt aan de hand van slogans als ‘Wegrijden van obesitas en diabetes' en ‘Elke pedaalslag is een overwinning’.