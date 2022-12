Remco Evenepoel krijgt Trofee Sportverdienste en spreekt over de Giro: “Ik wil graag roze dragen, één dag is genoeg”

WielrennenHij is de tel een beetje kwijt, maar de Trofee Sportverdienste van het Jaar is naar eigen zeggen wel een van de mooiste. Remco Evenepoel (22) is weer een prijs rijker. 2022 blijft voor altijd speciaal, al loert 2023 - en een nieuwe kans in de Giro - om de hoek.

Een blij weerzien met het Stadhuis van Brussel. Een kleine drie maand na de Vuelta-huldiging op het balkon was Remco Evenepoel opnieuw te gast in de hoofdstad. In de Gotische Zaal kreeg hij de Trofee Sportverdienste van het Jaar uit handen van Prinses Astrid. Zijn “zesde of zevende” onderscheiding deze winter. “Ik kon niet overal bij zijn de laatste tijd, dus ik zou eens goed moeten tellen. In elk geval vind ik dit een van de mooiste sporttrofeeën om te winnen. Dat je deze prijs maar één keer kunt ontvangen in je carrière geeft er extra glans aan.”

Wereldkampioen. Vuelta-winnaar en een zege in een Monument, 2022 blijft voor altijd speciaal voor Evenepoel. En dat beseft hij zelf maar al te goed. “Ik heb nog geen kast om de prijzen van dit jaar in te zetten, maar die komt er sowieso. Ik zou graag alles van 2022 samen willen groeperen. In Spanje of België, dat moet ik nog zien.”

De koersloze maanden zijn ondertussen voorbijgevlogen voor onze landgenoot. Hij huwde, hij trok op reis, hij verhuisde naar Spanje en tussendoor begon hij opnieuw te trainen. “In deze periode van het jaar moet je een degelijk fietsvorm te pakken hebben om een deftige basis te kunnen leggen. Alles staat wat dat betreft op punt.”

Evenepoel start het volgende seizoen in de Ronde van San Juan. Een beproefd recept. Evenepoel houdt sinds zijn eerste deelname in 2019 van Argentinië en die liefde is wederzijds. “Het is leuk dat ze wereldkampioen voetbal geworden zijn. Er zal een positieve sfeer hangen en San Juan is sowieso een leuke locatie. Het is traditioneel ook een relaxte koers in warm weer.”

De hoofddoelen voor 2023 zijn net als zijn seizoensstart al langer bekend. Evenepoel mikt in de eerste helft van 2023 op Luik-Bastenaken-Luik en de Giro. Ook dat moet via een intussen beproefd recept gebeuren. “Met hoogtestages, lange hoogtestages”, specifieert Evenepoel. San Sebastian en de Vuelta lagen dit jaar bijna even ver uiteen als Luik-Bastenaken-Luik en de Giro in 2023. Bedoeling is dat Evenepoel zijn aanloop kopieert met een hoogtestage, een wedstrijdprikkel in Luik, een nieuwe hoogtestage en daarna dan de Giro.

“Ik zal er met weinig koersdagen in de benen aan de start staan. Ik gok dat ik voor de Giro maar aan een wedstrijd of vier-vijf zal komen, vooral kleine rondes genre San Juan. Luik-Bastenaken-Luik is voorlopig de enige eendagswedstrijd die vastligt. Ik kijk daar heel erg naar uit. In een Monument in eigen land als titelverdediger starten in de wereldkampioenentrui, dat wordt speciaal.”

Dat wordt zijn terugkeer naar de Giro ongetwijfeld ook, Evenepoel benoemde voor het eerst concreet zijn doelen. “Na mijn vorige deelname is vooral het missen van de roze trui met een paar seconden blijven hangen. Ik hoop volgend jaar wel eens een dag in het roze te rijden. Eén dag is trouwens genoeg, de laatste”, knipoogt Evenepoel. “De Giro wordt hoe dan ook lastig in de laatste week, het wordt zaak om goed met de krachten om te springen.”

Evenepoel wil het net als in de Vuelta stelselmatig bekijken. “Eerst mik ik op een ritzege, daarna top vijf en dan vooral het podium. Dat is echt wel de ambitie. Met een ritzege en een plaats in de top drie van het klassement zal ik zeker tevreden zijn.”

Met de concurrentie houdt hij zich naar eigen zeggen nog niet bezig. “Ik focus op mezelf. Momenteel worden Geraint Thomas en Aleksander Vlasov de grootste rivalen. Ik hoop dat er nog grote namen bijkomen, maar mannen als Tadej Pogacar, Primoz Roglic en Jonas Vingegaard zullen wel weer op de Tour mikken.”

“Of dat meer kansen betekent voor mij op de eindzege? Misschien wel, maar laat me eerst en vooral een goeie voorbereiding afwerken.”

