Remco Evenepoel krijgt standbeeld... op berg in Portugal

Wielrennen KOERS KORT. Valverde maakt in Italië rentree na sleutel­been­breuk - Duitse verster­king voor Lotto Soudal

27 september Een maand en een week na z’n sleutelbeenbreuk in de Ronde van Spanje maakt Alejandro Valverde (41) morgen z’n comeback in de Giro di Sicilia. De Spanjaard moest de Vuelta tijdens de zevende etappe verlaten na een smak in een afdaling en moest daardoor ook het WK laten schieten. Valverde bouwt nu via een Italiaans programma op richting de Ronde van Lombardije, een koers die de Movistar-renner nog nooit won.