Remco Evenepoel krijgt nu ook fanclub in Spanje, opgericht door... twee Belgen: “Ze hebben hem hier graag”

Het zal meteen een belletje doen rinkelen bij de vele wielrenners en (fiets)toeristen die regelmatig in de regio op stage of vakantie trekken. Xaló ligt een paar stevige sprintjes weg van Calpe, ook Javea, Benissa en Denia zijn vlakbij. De Velosol Cycling Bar aan de Carrer Esglesia is het ideale rust- en bevoorradingspunt tussen de Coll de Rates en de Port de Bèrnia, vaste prik op training ook voor... Evenepoel. “Remco is hier kind aan huis”, zegt Rudy, zelf ex-coureur en -wedstrijdcommissaris bij de wielerbond. Als hij in Spanje is, stopt hij een keer of drie, vier per week voor een koffie of een ‘pannenkoekske’.” Maar de huidige wereldkampioen is slechts een fractie van Rudy’s gigantische cliënteel. “80% van de renners op training houdt hier halt. Zo krijgen we bij voorbeeld regelmatig Mathieu van der Poel en Greg Van Avermaet over de vloer, ook zij kochten een huis in de regio. Stuk voor stuk vriendelijke en sociale kerels. Maar ook heel veel recreatieve fietsers vanuit alle hoeken van de wereld tanken bij ons nog eens bij voor ze de Bèrnia-klim aanvatten of terug ‘naar huis’ rijden. Bij momenten zit het terras hier bomvol. (lacht) En is het soms echt aanschuiven.”