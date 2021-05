Remco Evenepoel krijgt leuke verrassing bij thuiskomst: “Je zit nu even met de gebakken peren”

Koers Kort Merlier profiteert in Ronde van Limburg nadat pechvogel Van Moer verkeerde afslag neemt in slotkilome­ter

24 mei Drama vandaag in de Ronde van Limburg. Brent Van Moer reed alleen weg richting finish, maar een kilometer voor de streep liep het goed fout. Een seingever stuurde Van Moer de verkeerde richting uit. Wanneer Van Moer in de mot had gekregen dat hij de verkeerde afslag genomen had, was het al te laat. Tim Merlier won uiteindelijk de rit in de sprint. Merlier twijfelde even of hij gewonnen had, maar hij kwam wel degelijk als eerste aan in Tongeren.