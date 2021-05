Remco Evenepoel krijgt leuke verrassing bij thuiskomst: “Je zit nu even met de gebakken peren” - Alaphilippe, Stybar en Vansevenant dollen op trainingskamp

Het was even schrikken gisteren toen we Evenepoel over de vangrail zagen vliegen. De vreselijke beelden van de Ronde van Lombardije flitsten voorbij, maar zó dramatisch was het gelukkig niet. Na een scan later op de avond werd duidelijk dat de voormalige Europese kampioen tijdrijden niet meer van start kon gaan in de etappe van vandaag. Evenepoel is sinds vandaag in het land en in zijn thuisbaisis Schepdaal had sponsor Lidl voor een verrassing gezorgd. Onze jonge landgenoot kreeg een fruitmand met een boodschap. “Remco, je zit nu even met de gebakken peren. Even door de zure appel heen bijten, en dan opnieuw gaan met die banaan. Veel liefs van team Lidl!”, luidde het.