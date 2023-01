Remco Evenepoel krijgt het op de zenuwen van professionele wieltjeszuiger: “Stop”

Wielrennen Jonas Vingegaard over zijn Tourzege en de tol van de roem: “Soms voel je je een circusaap­je”

Zeker in de kerstvakantie is hij makkelijk te verwarren met Macaulay Culkin. En zelf zal Jonas Vingegaard (26) het ook wel beamen: niets mis met ‘Home Alone’ te zijn. Dat was hij even met vrouw en kind na zijn Tourzege. “De pers heeft toen een verhaal gecreëerd dat er niet was. Waarom zou ik me wegsteken?”

