Remco Evenepoel koopt appartement in Spanje en verhuist volgende week: “Plannen voor een hoogtekamer, maar dan zal de architect nog eens moeten komen”

Het gaat bijzonder snel met Remco Evenepoel (22). In één maand tijd wereldkampioen, getrouwd, op huwelijksreis en verhuizen naar Spanje. “De regio rond Alicante is echt een prachtige omgeving om te trainen. Het hele jaar heb je er goed weer, dus ideaal voor mijn basis en wintertraining. Ik vind er ook een trainingsparcours dat nog wat zwaarder is dan de Ardennen wat ook nodig is omdat ik wil blijven mikken op de grote rondes en de lastige klimrittenkoersen. Vorig jaar heb ik al in die regio overwinterd. Toen was het nog op hotel, maar met een vaste stek zal het nog beter verlopen. We hebben het appartement vorig jaar al gekocht, maar het is pas sinds een paar weken klaar om er ook in te wonen. Na onze huwelijksreis in de Maldiven zullen we nog een paar dagen in België zijn om alles te regelen en in te pakken, om dan met de auto naar Alicante te vertrekken”, zegt Evenepoel.

Een verhuis naar het buitenland speelt al langer in het hoofd van Evenepoel. Drie jaar geleden lag de piste Monaco op tafel, maar dat verhaal ging niet door. Evenepoel verkiest Spanje. Ver genoeg van alle aandacht in België. “Het gevaarlijkste zal zijn dat iedereen een stukje van mij zal willen. Dat zullen we onder controle moeten houden, tot nu lukt dat ook goed. Maar november en december zullen op dat vlak de moeilijkste maanden worden. Dan komen de tv-shows rond de feestdagen, maar wij gaan ons gewoon focussen op het wielrennen. Ik ga me concentreren op mijn dagelijkse leven, niet op pakweg een zangwedstrijd. De mensen die iets van mij willen, zullen dan niet weten waar ik ben of wat ik aan het doen ben. Dat zou een beetje moeten helpen”, zegt Evenepoel daarover in The Geraint Thomas Cycling Club Podcast.

Let wel Evenepoel is niet van plan om zijn band met België en Schepdaal te verwaarlozen. In België woont hij nu nog in het ouderlijke huis in Schepdaal, maar het is ook de bedoeling om weldra daar in de buurt een eigen woonst te hebben.

Hoogtekamer?

Hoe zijn appartement in Spanje er uit ziet, wil Evenepoel nog niet verklappen, maar hij heeft er wel plannen. De voorbije maanden verbleef hij in de regio rond Alicante vaak in Hotel Synchrosfera. Een hotel met hoogtekamers. Hij speelt met het idee om zelf zo’n hoogtekamer te installeren. “De uitgaven die je doet voor Synchrosfera verdien je terug met zo’n kamer in eigen huis. Daar hebben we dus al over nagedacht, er bestaan plannen voor, maar dan zal de architect nog eens moeten langskomen...”

