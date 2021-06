Remco Evenepoel komt zondag alweer in actie: Elfstedenronde wordt eerste koers sinds opgave in Giro

Wielrennen Dauphiné is ultieme test voor Geraint Thomas, die weer op geel mikt in de Tour: “Niemand steekt er bovenuit”

30 mei Sinds jaar en dag is het Criterium du Dauphiné de ultieme test voor de Tour, maar de twee grootste tenoren doen deze keer niet mee. Geen Roglic, geen Pogacar. En toch wordt het een uiterst interessante week. Geraint Thomas (35) - Tourwinnaar in 2018 - moet bewijzen dat hij een échte uitdager is.