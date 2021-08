Remco Evenepoel kijkt nu al reikhalzend uit naar het EK in Trentino: "EK winnen zou veel betekenen”

WielrennenRemco Evenepoel kijkt uit naar het EK wielrennen in het Italiaanse Trentino (8-12 september), waar hij zowel in de tijdrit als wegrit zijn kans wil gaan. “Na alles wat ik heb meegemaakt, zou het winnen van het EK in Trentino veel betekenen”, blikt de 21-jarige renner van Deceuninck-Quick.Step bij de organisatie vooruit.

Evenepoel kwam ongeveer een jaar geleden hard ten val in de Ronde van Lombardije. In de Giro maakte hij afgelopen lente zijn comeback, maar daar moest hij in de achttiende rit de strijd staken. Nadien maakte hij een doel van de Olympische Spelen in Tokio. In Japan eindigde hij ietwat tegenvallend als 49e op de weg en negende in de tijdrit.

“Ik heb hard gewerkt om terug te komen na de blessure”, zegt de jonge Belg. “De Giro was heel goed begonnen, maar eindigde niet op de beste manier. Ook de Olympische Spelen verliepen niet zoals gepland. Nu begin ik geleidelijk aan mijn vorm weer op te bouwen richting de Europese kampioenschappen. Ik wil me op mijn best voorbereiden, door wedstrijden te rijden en aan mijn explosiviteit te werken.”

“Ik heb het parcours van de tijdrit nog niet in detail bekeken”, vervolgde Evenepoel, die de discipline op het EK van 2019 won. “Toen ik in 2019 won, was het parcours vlak. In een tijdrit van 20 kilometer moet je alles geven en zo snel mogelijk gaan van start tot finish.”

Ook de wegwedstrijd staat op het programma van Evenepoel. “Het is geen gemakkelijk parcours omdat je halverwege de koers de Monte Bondone moet bedwingen en dan is er een lange afdaling. Als de wedstrijd ontploft op de Bondone, moet je bij de kopgroep zitten om mee te spelen voor de medailles. Omgekeerd, als een team de controle neemt moet je in de groep blijven. Hoe dan ook, het wordt een zware koers, maar als ik een goede dag heb, denk ik dat ik met een winnaarsmentaliteit kan koersen.”

Remco Evenepoel werd in Alkmaar Europees kampioen tijdrijden.