Remco Evenepoel kan en wil het BK van ondraaglijke saaiheid redden: “Koersen zoals in Gullegem en hij vermoordt helft van peloton”

Wielrennen Opnieuw moeilijke dag voor Evenepoel in Zwitser­land: “Deze week duidelijk niet goed genoeg om met de besten mee te doen”

Nico Denz (28) heeft de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Duitser van Team DSM was op de lange slotklim nipt de snelste van een groepje vluchters. Remco Evenepoel moest de andere favorieten opnieuw laten rijden en lijkt een goed eindklassement definitief te moeten vergeten. “Puur over mijn vorm en benen ben ik niet tevreden”, vertelde Evenepoel vlak na de aankomst.

17 juni