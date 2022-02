Remco Evenepoel is leiderstrui in Valencia kwijt na dubbelslag Vlasov op steile grindklim

WielrennenRemco Evenepoel is leider af in de Ronde van Valencia. Onze landgenoot parkeerde op de slotklim van de derde rit in het groepje der favorieten. De Rus Alexandr Vlasov reed naar ritwinst en de leiderstrui. Evenepoel is nu tweede in het klassement op 32 seconden.

De Ronde van Valencia was de voorbije twee dagen een Quick.Step-Alpha Vinyl-feestje, net voor de derde rit was het dan ook de vraag of Remco Evenepoel het stokje van Fabio Jakobsen weer kon overnemen. De ploeg van Patrick Lefevere schuwde onderweg de verantwoordelijkheid niet en bepaalde in dienst van Evenepoel het tempo in het peloton.

Dat was ook nodig, want een ruime kopgroep met een paar sterke renners die vertrok vanop de Coll des Rates maakte tot diep in de finale de dienst uit. Jan Tratnik en Attila Valter begonnen met twee minuten voorsprong aan de slotklim naar Alto Antenas del Maigmó Tibi. Diep in de finale wachtte de renners een onverharde strook van 1.700 meter.

Bij Quick.Step-Alpha Vinyl lieten ze niets aan het toeval over. De ploeg gaf meesterhelpers Mikkel Honoré en Mattia Cattaneo een sleutel mee om hun voorwiel zelf los te draaien in het geval Evenepoel lek zou rijden - een voorbereid man is er twee waard. Als leider hoefde onze landgenoot in principe niet echt aan te vallen, dichtste achtervolger Vlasov in de gaten houden, dat was het devies.

Ondertussen toonde Tratnik zich op de slotklim een taaie duivel. De Sloveen boog pas het hoofd in de vijf laatste, maar steile slotkilometers. Bij de favorieten stak de eeuwige Alejandro Valverde als eerste het vuur aan de lont, zijn aanval bleef bescheiden. Eens op het grind gingen de registers wel open. Evenepoel zakte er aanvankelijk een beetje door, maar onze landgenoot deelde zijn slotkilometers op het eerste zicht goed in.

Vlasov - tweede in het klassement - had dat ook gedaan. De Rus plaatste zijn jump in de laatste grindmeters en was vertrokken. Mas, Valverde en Fuglsang legden de verantwoordelijkheid bij Evenepoel. In een duel man-tegen-man in de slotkilometer diepte Vlasov zijn kloof uit op Evenepoel. Op de meest steile pentes moest onze landgenoot steeds meer centen in de parkeermeter steken.

Vlasov was rijp voor een dubbelslag en trok naast de ritzege ook de nieuwe leiderstrui over de meet. Evenepoel zag zo het gele kleinood uit z’n handen glippen. Onze landgenoot kwam uiteindelijk als 8ste over de meet op 41 seconden van Vlasov. Evenepoel is met nog twee (grotendeels vlakke) ritten te gaan in Valencia tweede in het klassement op 32 seconden.

