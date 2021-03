Remco Evenepoel is het nieuwe gezicht van Pizza Hut België: “Weet al wat ik zal eten wanneer ik zondig”

De keuze voor Evenepoel als nieuwe ambassadeur is geen toeval. “Pizza Hut identificeert zich graag met wereldtoppers; we gaan enkel samenwerkingen aan met ambassadeurs in wie we écht geloven. Vanaf de eerste gesprekken hadden we een goed gevoel bij Remco als ambassadeur voor ons merk. We hebben er alle vertrouwen in dat hij de komende jaren zal uitgroeien tot hét Belgische wielerfenomeen”, vertelt Stef Meulemans, CEO bij Top Brands, de Belgische holding waar Pizza Hut onder valt.