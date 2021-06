Remco Evenepoel in onze exclusieve docureeks over de kritiek op zijn stuurmanskunsten: “Als ik helemaal niet zou kunnen sturen, had ik er al langer af gelegen”

Een weifelende prestatie op het grind naar Montalcino en een val op weg naar Sega di Ala, zorgden voor twijfels over de stuurmanskunsten van Evenepoel. Maar wat denkt hij daar eigenlijk zelf over? “Op de grindwegen voelde ik mij echt niet op mijn gemak, vooral ook omdat ik een slechte dag had. Van die val op weg naar Sega di Ala is het vrij makkelijk om te zeggen dat het een stuurfout is”, zegt Evenepoel.

In ‘Ik ben Remco’ gaat hij dieper in op het moment van de val. “Ik zou iedereen wel eens in dezelfde positie willen zetten en willen zien hoe zij het doen. Achteraf is het altijd makkelijk spreken, maar op het moment zelf gingen we die bocht in tegen 70 kilometer per uur. In zo’n bocht is er een groot verschil als je ze ziet vallen of niet ziet vallen. Ik zag niets tot ik uit het wiel van die renner van AG2R kwam.”