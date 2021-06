Remco Evenepoel hoopt op harde koers in koninginnenrit vandaag: “We zijn hier om spektakel te bieden”

WielrennenRemco Evenepoel is ook na dag drie leider in de Ronde van België. Philippe Gilbert voorspelde woensdag al, na afloop van de eerste rit, dat Evenepoel de Belgische rittenkoers zou winnen. Zelf wacht Evenepoel dat liever af.

Vandaag is de zogenaamde koninginnenrit, met start en aankomst in Hamoir. Het gaat flink bergop, met onder meer beklimmingen van de Muur van Hoei en de Côte Ereffe. In twee plaatselijke ronden liggen ook nog twee beklimmingen: de Côte d’Odeigne en Les Kimones.

“Ik reken op een harde koers”, zegt Evenepoel. “Als ik zie hoe aanvallend Phil’ (Philippe Gilbert, red) woensdag koerste, kan ik beter op mijn hoede zijn. Een aantal renners zal zeker willen aanvallen. Ik vind het leuk als er aanvallend wordt gekoerst. Zo was het twee jaar geleden ook, met Tim Wellens en Victor Campenaerts. Halfweg zijn er drie hellingen, van mij mag het daar beginnen.”

Niet op de Muur van Hoei, die al na 36 kilometer wordt beklommen. Evenepoel: “Het is jammer, maar dat is veel te vroeg. Na de Muur van Hoei is het nog drie en een half uur koers. Misschien dat daar wel iets gebeurt, maar echt gevaarlijk is dat niet.”

Of Evenepoel niet liever zelf voor de aanval kiest, of hij nu leider is of niet? “Dat kan. Als ik het moment zie en als de koers zwaar genoeg is, kan het wel. Het wordt warm, maar ik kan de warmte goed verdragen. En we zijn hier om de mensen spektakel te bieden. Die plaatselijke ronden kunnen zich daar perfect toe lenen.”

Volledig scherm Remco Evenepoel © BELGA

Lees ook: