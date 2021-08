Remco Evenepoel heeft weer het gevoel dat hij lang niet meer heeft gehad: “Ik kon in Denemarken weer door de muur gaan en blijven gaan”

Het EK tijdrijden, de BinckBank Tour - tegenwoordig Benelux Tour -, het WK in Leuven (misschien) en de Ronde van Lombardije. Dat zijn de afspraken waar Remco Evenepoel zich in het wielernajaar op richt. Onze landgenoot kwam met een goed gevoel uit de Ronde van Denemarken en had het voor onze camera onder meer ook over zijn terugkeer naar Lombardije - die komende herfst gepland staat. Evenepoel viel er gisteren exact één jaar geleden in een ravijn.

Mijn zegegebaar in Denemarken was afgespro­ken met mijn trainings­mak­ker Siebe Roesems. De vinger naar het hoofd was een teken dat het mentaal een lastige periode is geweest.

“Ik ga zonder concrete ambities naar daar, maar het wordt de bedoeling om er een soort mentale strijd met mezelf in af te ronden. Ik was er me gisteren natuurlijk van bewust dat het een jaar geleden was, maar ik heb na mijn terugreis uit Denemarken de fiets genomen en wat losgereden om het hoofd leeg te maken. De overwinning vorige week deed me heel veel deugd. Ik kon in Denemarken weer door de muur gaan en blijven gaan. Die solo kwam er ook na een harde koers van meer dan vijf uur. Dat betekent dat het met de basis weer goed zit. Ik heb altijd het gevoel gehad dat er een dag moest komen waarop het er echt weer uitkwam en ik denk dat die dag in Denemarken gekomen is.”