Remco Evenepoel heeft het van geen vreemden, da’s goed te zien op deze foto uit 1945

Vuelta Jimmy Janssens verbijt ontgooche­ling na gemiste kans: “Ik rij vooral in dienst. Dan vergeet je soms wat een finale is”

Na de zege van Jay Vine had Alpecin-Deceuninck een kans voor twee op een rij in de Vuelta. Maar Jimmy Janssens moest zijn meerdere erkennen in het sprintje met de andere vroege vluchters. “Spijtig dat ik niet win. We waren er dicht bij”, vertelt onze 33-jarige landgenoot na de zevende rit aan VTM NIEUWS. “Ik rij vooral in dienst. Dan vergeet je soms wat een finale is. Ik kwam een tikkeltje te kort. Over een sprint beschik ik ook niet.”

26 augustus