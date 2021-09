Remco Evenepoel geeft met maagproblemen op in Benelux Tour

Wielrennen Het wordt drummen voor een plaatsje in de WK-selectie: 19 kandidaten voor 7 plaatsen

31 augustus Wout van Aert is de kopman. Vier anderen zijn ook zeker van hun plaats — zijzelf zijn op de hoogte, maar bondscoach Sven Vanthourenhout wil de namen niet noemen. Daarnaast zijn nog vijftien renners in de running voor drie plaatsen. Het was nooit eerder zó drummen voor de WK-selectie.