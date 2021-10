Remco Evenepoel eindigt in laatste koers van 2021 vijfde, Stefan Küng snelste tegen de klok

Wielrennen KOERS KORT. Lopez keert terug naar Astana - Vernon wordt prof bij Quick Step-Alp­ha Vinyl - Geen Ganna in Chrono des Nations

15 oktober Remco Evenepoel zal zich komende zondag dan toch niet meten met tijdritwereldkampioen Filippo Ganna in de Chrono des Nations. De Italiaan zou aanvankelijk deelnemen aan die tijdrit van 44,5 kilometer in de Franse Vendée, maar Ganna meldde zich af. De Italiaan kwam onlangs ten val op training en wil geen risico’s nemen in aanloop naar het WK baanwielrennen in Roubaix van volgende week. Behalve Evenepoel nemen wel ander anderen Europees kampioen Stefan Küng, Ben Hermans, Alessandro De Marchi en Pierre Latour deel komend weekend.