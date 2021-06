Remco Evenepoel dolt na opsteker en kijkt vooruit: “Kracht en snelheid komen terug, woensdag is weer een test”

Wielrennen Küng grijpt de macht in Zwitser­land, Alaphilip­pe beste klasse­ments­man

6 juni Stefan Küng heeft de openingstijdrit in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Europese kampioen tijdrijden haalde het in Frauenfeld van landgenoot Stefan Bissegger. Küng wordt ook de eerste leider in de wedstrijd.