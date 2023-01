Remco Evenepoel, die zelfs regenboogschoenen draagt op ploegvoorstelling, blikt vooruit: “Eerst proberen etappe te winnen in Giro”

WielrennenGedaan zijn de dagen van zonnige trainingsuren in Spanje. Op de ploegvoorstelling - waar hij zelfs aangepaste regenboogschoenen droeg (zie video onder) - blikte Remco Evenepoel zonet vooruit naar het nieuwe seizoen, waarin de Ronde van Italië zijn (eerste) grote doel wordt. “Waar ik van droom? Het podium halen of winnen, maar er kan veel gebeuren in drie weken.”

KIJK. Remco draagt regenboogschoenen van sponsor Safety Jogger op ploegvoorstelling

Het zijn drukke dagen voor wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel. Hij heeft de voorbije weken in Spanje getraind. En nam donderdag het vliegtuig naar België voor een weekje rauzen van hot naar her, te beginnen met de officiële voorstelling van Soudal Quick-Step.

Die voorstelling vond zonet plaats in Plopsaland, u leest dat goed. Dat is geen keuze van het hart van Patrick Lefevere, die het waarschijnlijk ook niet had gedacht dat hij zijn 68ste verjaardag tussen de kabouters zou vieren. Plopsaland is deels eigendom van baron Vic Swerts, de grote baas van Soudal dat per 1 januari de nieuwe hoofdsponsor is in de ploeg van Lefevere. Vandaar.

Evenepoel onderwierp er zich aan de wensen van pers en publiek en blikte vooruit naar zijn seizoen. “Starten doe ik, zoals bekend, in Argentinië”, aldus Evenepoel zonet in De Panne. “Ik rijd daar graag, want de sfeer is er relaxed. In eerste instantie zal ik er ook werken voor Fabio Jakobsen, die er normaal veel kansen moet krijgen.”

En uiteraard had Evenepoel het ook over de Giro, waar hij al zeker Ballerini, Vervaeke, Cattaneo en Masnada aan zijn zijde krijgt. “Ik droom van het podium of zelfs winst, uiteraard. Maar ik heb me voorgenomen om eerst te proberen om een rit te winnen, want een grote ronde blijft onvoorspelbaar. Er kan veel gebeuren in die drie weken en dat is onmogelijk nu al te voorspellen. Wie weet ben ik achteraf wel blij met een ritoverwinning en een plek in de top-10.”

Vanavond wordt Evenepoel in Kinepolis Antwerpen verwacht, voor de uitreiking van de trofee Sportman van het Jaar. Evenepoel is bij de drie genomineerden, Wout van Aert en schaatser Bart Swings zijn de andere kandidaat-winnaars. Gaat de trofee naar Evenepoel, dan zal dat zijn tweede zijn. In 2019 won hij al een eerste keer. En zijn zevende trofee van de winter.

Volledig scherm Remco Evenepoel tijdens de ploegvoorstelling in Plopsaland. De wereldkampioen trok zelfs schoenen aan met daarop de regenboogtrui. Hij kreeg die van ploegsponsor Safety Jogger. © Photo News

Op tijd naar Argentinië

Dinsdag 10 januari nemen Evenepoel en zijn ploegmaats in Amsterdam het vliegtuig naar Buenos Aires in Argentinië. Daar begint op 22 januari de Ronde van San Juan. Evenepoel vertrekt ruim op tijd, veel vroeger dan naar het WK in Wollongong, waar het tijdverschil negen uur bedroeg en waar hij maar een week voor de tijdrit arriveerde. De jetlag zal dit keer kleiner zijn. Het tijdverschil van San Juan met Brussel bedraagt slechts vier uur.

Komende vrijdag geeft Evenepoel in San Juan al acte de présence in het voetbalstadion Estadio San Juan del Bicentenario. Hij zal er om half negen vrijdagavond de aftrap geven van de voetbalwedstrijd tussen de Boca Juniors en Everton de Chile.

Lefevere: “Dit is een team dat wil winnen, overal” In Plopsaland ging CEO Patrick Lefevere dieper in op de doelen van zijn ploeg. “Het wordt lastig om een memorabel jaar te herhalen”, aldus teammanager Patrick Lefevere in De Panne. “Het begin was moeilijk in het voorjaar met veel zieke renners en minder overwinningen, maar we bewaarden de kalmte en met Luik-Bastenaken-Luik wonnen we in april wel een Monument. Het was een goed jaar: we wonnen klassiekers, ritten in een grote ronde, eindwinst in grote ronde en het wereldkampioenschap.” Voor 2023 blijft de ambitie overeind. “Je mag terugdenken aan 2022, maar het verleden ligt achter ons. Nu moet je vooruit blikken en ik blijf ambitieus. Dit is een team dat wil winnen, overal, in de klassiekers en in grote rondes.” De ploeg zag vijf renners vertrekken: Iljo Keisse en Stijn Steels gingen met pensioen, Mark Cavendish is nog steeds op zoek naar een ploeg. Mikkel Honoré koerst voortaan voor EF Education-Easypost en Zdenek Stybar verkaste naar Team Jayco Alula. Slechts drie renners kwamen er bij: Belgisch kampioen Tim Merlier, Jan Hirt en Casper Pedersen. Er was weinig budgettaire ruimte, in 2024 hoopt de teambaas meer speelruimte te hebben om de ploeg te versterken. Volledig scherm Patrick Lefevere. © Photo News

De selectie van Soudal-Quick Step voor het seizoen 2023:

Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen, Andrea Bagioli, Davide Ballerini, Mattia Cattaneo, Rémi Cavagna, Josef Cerny, Tim Declercq, Dries Devenyns, Remco Evenepoel, Jan Hirt, Fabio Jakobsen, James Knox, Yves Lampaert, Fausto Masnada, Tim Merlier, Michael Mørkøv, Casper Pedersen, Mauro Schmid, Florian Sénéchal, Pieter Serry, Jannik Steimle, Martin Svrcek, Bert Vanlerberghe, Mauri Vansevenant, Stan Van Tricht, Ilan Van Wilder, Ethan Vernon, Louis Vervaeke.

Uitgaande transfers:



Mark Cavendish, Mikkel Honoré, Iljo Keisse, Stijn Steels, Zdenek Stybar

Inkomende transfers:

Jan Hirt, Tim Merlier, Casper Pedersen

